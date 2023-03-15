Российские оффшоры
В целом из-за задержки Европы с нацеливанием на российский энергетический сектор Кремль смог сэкономить за границей около 227 миллиардов долларов. Это прибыль за прошлый год от экспорта товаров.
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По данным Bloomberg Economics, около 80 миллиардов долларов из общей суммы Россия накопила в оффшорах. Эта сумма, кстати, помогла поддерживать финансы страны-агрессора после нападения на Украину.
Это де-факто нивелировало эффект замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла вернуть утраченное,
– сказала Мария Шагина, экономист Международного института стратегических исследований в Великобритании.
Как рассказывает изданию Александр Кнобель, работник Российской академии внешней торговли, накопленные активы за рубежом для государства являются ресурсом, который можно использовать путем чрезвычайных сборов с экспортеров.
Такие "теневые резервы" можно формально обратить в пользу государства разными способами,
– добавил Кнобель.
Теневые резервы и восстановление Украины
Многие страны выдвигают идею использовать замороженные российские активы в пользу Украины для ее дальнейшего восстановления. Следовательно, российские фонды за границей становятся все более в центре внимания.
- В результате санкций в прошлом году было заблокировано около 300 миллиардов долларов резервов центрального банка России. Это лишило его возможностей для инвестиций, кроме юаня и золота.
- Кроме того, активы многих российских бизнесменов тоже заморожены.
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И хотя дефицит бюджета агрессора прогнозируют на уровне 66 миллиардов долларов в этом году, а в 2024 году – 48 миллиардов долларов, у России вполне возможно есть немало теневых резервов.
Только в прошлом году чистое приобретение иностранных активов Россией достигло 107 миллиардов долларов. Однако по словам Сергея Гурьева, бывшего советника российского правительства, позже бежавшего в Париж, главный вопрос в том, насколько этих резервов хватит, чтобы покрыть дефицит.