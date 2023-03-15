Российские оффшоры

В целом из-за задержки Европы с нацеливанием на российский энергетический сектор Кремль смог сэкономить за границей около 227 миллиардов долларов. Это прибыль за прошлый год от экспорта товаров.

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По данным Bloomberg Economics, около 80 миллиардов долларов из общей суммы Россия накопила в оффшорах. Эта сумма, кстати, помогла поддерживать финансы страны-агрессора после нападения на Украину.

Это де-факто нивелировало эффект замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла вернуть утраченное,

– сказала Мария Шагина, экономист Международного института стратегических исследований в Великобритании.

Интересно, что накапливая международные активы в прошлом году, Россия прибавила примерно 5% своего ВВП, а это близко к среднему показателю за 2009 – 2013 годы, когда был один из периодов высоких цен на нефть.

Как рассказывает изданию Александр Кнобель, работник Российской академии внешней торговли, накопленные активы за рубежом для государства являются ресурсом, который можно использовать путем чрезвычайных сборов с экспортеров.

Такие "теневые резервы" можно формально обратить в пользу государства разными способами,

– добавил Кнобель.

Теневые резервы и восстановление Украины

Многие страны выдвигают идею использовать замороженные российские активы в пользу Украины для ее дальнейшего восстановления. Следовательно, российские фонды за границей становятся все более в центре внимания.

В результате санкций в прошлом году было заблокировано около 300 миллиардов долларов резервов центрального банка России. Это лишило его возможностей для инвестиций, кроме юаня и золота.

Кроме того, активы многих российских бизнесменов тоже заморожены.

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И хотя дефицит бюджета агрессора прогнозируют на уровне 66 миллиардов долларов в этом году, а в 2024 году – 48 миллиардов долларов, у России вполне возможно есть немало теневых резервов.

Только в прошлом году чистое приобретение иностранных активов Россией достигло 107 миллиардов долларов. Однако по словам Сергея Гурьева, бывшего советника российского правительства, позже бежавшего в Париж, главный вопрос в том, насколько этих резервов хватит, чтобы покрыть дефицит.