Рекордный заработок
Об этом свидетельствуют данные статистики внешней торговли, опубликованной Федеральной таможенной службой (ФТС). Также согласно данным Росстата – это самый большой заработок за историю современной России, чему способствовали высокие цены на нефть и газ в 2022 году
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До этого всего Россия выручила от экспорта энергоносителей в 2013 году почти 376 миллиардов долларов, что меньше против дохода в 383,7 миллиарда долларов по результатам 2022 года.
Обновится ли рекорд в 2023 году
Ситуация с ценой нефти
Несмотря на то, что нефть на мировом рынке существенно не просела в цене, Россия вряд ли сможет в этом году не только побить прошлогодние доходы, но и приблизиться к ним. Все потому, что на российскую нефть Urals была введена предельная цена, а стоимость сырья существенно просела.
- За первые два месяца 2023 средняя цена Urals упала в 1,8 раза до 49,5 доллара за баррель после начала действия нефтяного эмбарго и ценового потолка.
- В марте Россия сократит добычу примерно на 5%.
Доход от экспорта газа
Что касается газа, то из-за потери рынков ЕС и падения цен на газ "Газпром", по разным оценкам, в 2023 году потеряет от 26,5 до 40 миллиардов долларов экспортной выручки.
По данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года.