Рекордний заробіток

Про це свідчать дані статистики зовнішньої торгівлі, яку опублікувала Федеральна митна служба (ФМС). Також згідно з даними Росстату – це найбільший заробіток за історію сучасної Росії, чому сприяли високі ціни на нафту та газ у 2022 році.

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До цього найбільше Росія виручила від експорту енергоносіїв у 2013 році майже 376 мільярдів доларів, що менше проти доходу у 383,7 мільярда доларів за результатами 2022 року.

Чи оновиться рекорд у 2023 році

Ситуація з ціною нафти

Попри те, що нафта на світовому ринку суттєво не просіла у ціні, Росія навряд спроможеться цьогоріч не те що побити торішні доходи, а й наблизитись до них. Все через те, що на російську нафту Urals була впроваджена гранична ціна, а вартість сировини суттєво просіла.

За перші два місяці 2023 року середня ціна Urals впала в 1,8 раза до 49,5 долара за барель після початку дії нафтового ембарго та цінової стелі.

У березні Росія скоротить видобуток приблизно на 5%.

Дохід від експорту газу

Що стосується газу, то через втрату ринків ЄС та падіння цін на газ "Газпром", за різними оцінками, 2023 року втратить від 26,5 до 40 мільярдів доларів експортної виручки.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу знизилися на 38% порівняно із січнем 2022 року.

Нагадаємо! Федеральна прикордонна служба Росії припинила публікувати статистику щодо російського експорту та імпорту у квітні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення санкцій. Володимир Булавін, який обіймав посаду голови ФМС, пояснював цей крок необхідністю уникнути"некоректних оцінок, спекуляцій та різночитань щодо імпортних поставок".