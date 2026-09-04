Украина расширяет маршруты поставки топлива в ЕС: ключевую роль играет сосед

Украина и Румыния договорились увеличить пропускную способность железнодорожных маршрутов, по которым можно перевозить топливо. Киев стремится диверсифицировать поставки, чтобы обезопасить украинцев от возможного дефицита дизельного топлива и бензина.

О чем договорились страны

О договоренности рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, пишет Railway PRO.

По его словам, в настоящее время рынок топлива остается стабильным, однако правительство работает на опережение.

Особое внимание сейчас уделяется румынскому направлению,

– отметил чиновник.

Он добавил, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном стороны договорились о конкретных шагах по расширению возможностей железнодорожных и речных путей.

Как должны вырасти поставки топлива

В настоящее время грузовые железнодорожные перевозки между странами осуществляются через пограничные переходы Вадул-Сирет – Дорнешты и Дякове – Халмеу. Расширение этих логистических узлов откроет больше вариантов поставки топлива.

Правда, главным препятствием для быстрого наращивания трафика является разная ширина колеи, что требует дополнительных операций по перегрузке или смене колеи на станциях Викшань и Халмеу. Чтобы решить эту проблему, Румыния уже планирует инвестиции в модернизацию.

В то же время Украина пока не раскрывает конкретные объемы дополнительного топлива или параметры новой пропускной способности. Детали должны быть согласованы в ходе дальнейшей работы украинской и румынской сторон.

Зачем Украине это направление

Расширение маршрутов через Румынию является частью более широкой стратегии Украины по диверсификации поставок топлива.

Увеличение количества доступных логистических путей должно снизить зависимость от отдельных маршрутов и позволить быстрее доставлять необходимые объемы топлива в Украину.

Особое значение это имеет для дизельного топлива, которое необходимо не только гражданскому сектору, но и обороне, транспорту и критической инфраструктуре.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявили, что страна располагает достаточным объемом топливных резервов, чтобы гарантировать бесперебойную работу транспорта, энергетики и критически важных служб.