Враг вновь совершил атаку на ТРЦ "Мануфактура" в Сумах, – местные власти

В четверг, 10 сентября, враг вновь атаковал город Сумы. Днем россияне нанесли еще один удар по ТРЦ в центре населенного пункта.

Что известно о атаке на ТЦ в Сумах

Реактивный БПЛА попал в здание торгового центра, который после вчерашнего обстрела закрылся для восстановительных работ, что сообщил руководитель Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, удар вызвал возгорание, которое локализуется в условиях повторных угроз.

Предварительно информация о пострадавших не поступала.

В частности, последствия повреждений уточняются.

Напомним, что председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщил вечером 9 сентября о первом ударе по ТРЦ. Атака осуществлялась с помощью "Шахеда".

Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар,

– написал Григоров.

Известно о двух погибших и десятках пострадавших. Среди них – несколько несовершеннолетних.

Напомним, что в ТРЦ "Мануфактура" утром 10 сентября сообщили о приостановке работы на неопределенный срок. На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению.

На этой неделе россияне провели атаку на еще один ТРЦ – City Mall в Запорожье. По ТРЦ нанесли удар с помощью дронов.