Более 7 тысяч долларов: на каких профессиях люди зарабатывают больше, чем депутаты

Глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко привел статистику по самым высоким зарплатам Украины. Оказалось, что выплаты депутатов далеко не самые большие.

Кто имеет самые большие зарплаты в Украине

Григорий Маленко сравнил зарплаты IT-специалистов и "чиновников" разного уровня, работающих в Киеве.

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Григорий Маленко Глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Недавно провел опрос в Telegram, который показал, что более 80% подписчиков моего канала не знают, сколько на самом деле получают мэр Киева и его заместители. Уверен, что это касается зарплат депутатов ВРУ, премьер-министра и президента Украины.

Он призвал украинцев делать выводы и поделиться ими в комментариях.

Здесь мог бы быть абзац о том, что маленькие зарплаты у "чиновников" - это большое государственное лицемерие, а оправдывающие тезисы - инфантильность и советщина, но это уже тема другого сообщения,

– добавил он.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

В Государственной службе занятости назвали 8 профессий наиболее нужных в 2023 году. Среди них:

тракторист;

токарь;

повар;

продавец;

водитель;

швея;

электрогазосварщик;

слесарь.

Еще наблюдается рост спроса на специалистов по цифровой сфере: