Более 7 тысяч долларов: на каких профессиях люди зарабатывают больше, чем депутаты
Источник:Григорий Маленко
Глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко привел статистику по самым высоким зарплатам Украины. Оказалось, что выплаты депутатов далеко не самые большие.
Кто имеет самые большие зарплаты в Украине
Григорий Маленко сравнил зарплаты IT-специалистов и "чиновников" разного уровня, работающих в Киеве.
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Недавно провел опрос в Telegram, который показал, что более 80% подписчиков моего канала не знают, сколько на самом деле получают мэр Киева и его заместители. Уверен, что это касается зарплат депутатов ВРУ, премьер-министра и президента Украины.
Он призвал украинцев делать выводы и поделиться ими в комментариях.
Здесь мог бы быть абзац о том, что маленькие зарплаты у "чиновников" - это большое государственное лицемерие, а оправдывающие тезисы - инфантильность и советщина, но это уже тема другого сообщения,
– добавил он.
Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине
В Государственной службе занятости назвали 8 профессий наиболее нужных в 2023 году. Среди них:
- тракторист;
- токарь;
- повар;
- продавец;
- водитель;
- швея;
- электрогазосварщик;
- слесарь.
Еще наблюдается рост спроса на специалистов по цифровой сфере:
- digital-маркетологи;
- 3D-дизайнеры;
- SEO-копирайтеры;
- IT-специалисты.