Понад 7 тисяч доларів: на яких професіях люди заробляють більше ніж депутати

Голова фракції "Голос" у Київській міській раді Григорій Маленко навів статистику по найвищих зарплатах України. Виявилося, що виплати депутатів далеко не найбільші.

Хто має найбільші зарплати в Україні

Григорій Маленко порівняв зарплати IT-спеціалістів та "чиновників" різного рівня, які працюють у Києві.

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Григорій Маленко Голова фракції "Голос" у Київській міській раді Нещодавно провів опитування в Telegram, яке показало, що понад 80% підписників мого каналу не знають скільки насправді отримують мер Києва та його заступники. Впевнений, що це також стосується зарплат депутатів ВРУ, прем’єр-міністра та президента України.

Він закликав українців самим робити висновки й поділитися ними у коментарях.

Тут міг би бути абзац про те, що маленькі зарплати у "чиновників" — це велике державне лицемірство, а тези, які це виправдовують — інфантильність та радянщина, але це вже тема іншого допису,

– додав він.

Які професії мають найбільший попит в Україні

У Державній службі зайнятості назвали 8 професій найбільш потрібних у 2023 році. Серед них:

тракторист;

токар;

кухар;

продавець;

водій;

швачка;

електрогазозварювальник;

слюсар.

Ще спостерігається зростання попиту на спеціалістів з цифрової сфери: