Денег на войну больше нет, – экономист назвал два выхода, которые остались у Кремля

Россия стремится перевести экономику на военные рельсы. Появляются определенные силы, которые начинают этому противостоять. В частности, глава Москвы Собянин открыто заявляет, что этого делать нельзя. Бесспорно, российские богачи будут бороться за свои деньги.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что если силовики начнут в первую очередь уничтожать олигархат, а так, по его мнению, и будет, то возникнет большой военный лагерь, ГУЛАГ – то, что было в 30-х годах XX века. Такая модель, по его словам, вполне реалистична.

У экономики России остается два пути

Россия сегодня живет в режиме рыночной экономики. Это квазирынок, однако там есть институты рынка, есть Центробанк, который устанавливает учетную ставку, есть банковская система, система фондового рынка. То есть существует рыночная модель.

Тот дефицит бюджета, который сейчас сложился, указывает на то, что в России в рамках рыночной системы денег на войну больше нет. Но это не означает, что российская экономика завтра умрет. Это указывает на то, что у российской экономики есть два пути,

– пояснил Пендзин.

Путь первый: сесть за стол переговоров, продолжая существовать в рамках рыночной системы. Или переходить на командно-административную систему, переводить экономику полностью на военные рельсы и воссоздавать внутри страны экономическую модель Северной Кореи или Советского Союза 30-х годов XX века.

Сегодня в бюджете огромная дыра, но в рамках командно-административной системы деньги – не проблема, проблема – ресурс, физическое наличие материальных ценностей. Через какие механизмы сегодня может происходить переход российской экономики на военные рельсы? Если россияне этого не сделают, у них не будет денег на мобилизацию полумиллиона человек. Но что они начнут делать? Это будет полное воспроизведение северокорейской модели ведения экономики,

– прогнозирует Пендзин.

Путин, как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, подписал указ, согласно которому те предприятия в России, которые не в состоянии самостоятельно защититься от украинских дронов, будут национализированы в федеральный бюджет, в государственную собственность. В России сегодня массово происходит возвращение имущества российского бизнеса в государственную собственность.

Российская Дума приняла два очень интересных, по мнению Пендзина, закона. Первый закон – снятие любых ограничений на финансирование расходов Министерством финансов, касающихся войны. Второй – установление государственно регулируемых цен на территории России. Как только это будет сделано, российская экономика, по его словам, окончательно перейдет к модели командно-административной системы.

Что это означает? Что все ресурсы будут направляться на войну. Это означает, что деньги в стране станут абсолютно ничего не стоить. Стоит вспомнить Советский Союз.

У людей были деньги, но в магазинах не было чего купить. Вопрос инфляции снимается автоматически. Потому что государство регулирует цену. Оно ее устанавливает. Цена не растет. Цена есть, но товара нет. Это то, что называется дефицитом. Как в таких условиях страна может развиваться? Только в одном направлении – при принудительном труде довольно большого количества людей, добывающих дешевый ресурс,

– пояснил Пендзин.

Вся особенность восстановления советской экономики времен СССР, ее быстрое развитие основывалось на труде заключенных, который, по сути, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, был аналогичен рабскому труду. Она не оплачивалась, была принудительной, это была работа за пайку.

Вот такая модель Северной Кореи существует сегодня. И, наверное, мы увидим, что именно в этом направлении будут сейчас активно развиваться события в России. Потому что без принудительного труда, без трудовых армий создать дешевый ресурс не удастся, который затем даст возможность вложить его в войну. Так работает военная экономика,

– уточнил Пендзин.

О сценариях для российской экономики: смотрите в видео

Россияне бегут из страны, ибо Кремль хочет вести затяжную войну

В зависимости от дальнейших событий станет понятно, в каком направлении будет развиваться Россия. Если она пойдет по пути военной экономики и ГУЛАГа, это будут 30-е годы XX века. Тот ужас, который был тогда в Советском Союзе. Согласится ли с этим гражданское общество? Пендзин призвал обратить внимание на то, что сейчас происходит на границах России. Там просто огромные очереди на выезд из страны.

Каждый день оттуда уезжает огромное количество людей. Те, кто понимает, как будут развиваться события дальше, и не хотят жить в этой стране, будут просто бежать. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не объявит мобилизацию. Как только она это сделает, границы закроются. Кто не успел спрятаться, тот попал. И в этом заключается очень большая опасность, потому что военная машина не останавливается ни перед чем. Ее создают для того, чтобы воевать,

– подчеркнул Пендзин.

Он пояснил, что никто не вводит командно-административную экономику ради того, чтобы жить. Власти вводят ее для того, чтобы воевать. Речь здесь идет, как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, не только о войне с Украиной, но и о войне со всем миром, в первую очередь – с ЕС, НАТО. И это будет большим вызовом не только для украинского государства, но и для Европы, для США.