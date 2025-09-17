В США все чаще звучат призывы наказать тех, кто, как считается, высмеивал или приветствовал убийство влиятельного консервативного деятеля Чарли Кирка. Более 30 работодателей наложили санкции или уволили своих сотрудников в ответ на их заявления об убийстве Кирка.

Почему в США увольняют людей за сообщения в соцсетях?

В США усилилась волна увольнений и отстранений от работы сотрудников различных компаний и учреждений из-за их комментариев по поводу убийства на прошлой неделе влиятельного консервативного политика Чарли Кирка, пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Тайлера Робинсона официально обвинили в убийстве Чарли Кирка: прокурор потребует пожизненное

Давление на работодателей усиливают сторонники политика как в органах власти, так и за их пределами. Они требуют санкций против высказываний, которые, по их мнению, выходят за пределы допустимого.

Интересно! Секретная служба США, несколько авиакомпаний, Office Depot и Nasdaq сообщили, что входят в число более чем 30 работодателей, которые уволили или наказали сотрудников за комментарии, связанные с убийством Кирка.

По данным СМИ, около трех десятков человек потеряли работу или были временно отстранены, среди них сотрудники Университета Клемсона, MSNBC, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и баскетбольной команды Carolina Panthers.

Несколько пожарных департаментов и школьных округов также заявили об увольнении или отстранении за подобные высказывания.

Если вы видите, что кто-то радуется смерти Чарли, расскажите об этом и, черт возьми, позвоните его работодателю,

– сказал вице-президент США Джей Ди Вен Венс, который вел подкаст Кирка.

Сайт под названием "Фонд данных Чарли Кирка" стал вирусным после публикации списка из тысяч человек, обвиняемых в распространении негативных комментариев о Кирке, которые касались убийства.

Примечательно! В воскресенье, 14 сентября, администрация сайта заявила, что количество имен превысило 63 тысячи, но вскоре доступ был закрыт. Разработчики ресурса не раскрыли своих личностей и отказались от комментариев.

Консервативный активист Робби Старбак, близкий друг Кирка, заявил, что намеренно распространял призывы к увольнению тех, кто писал о Кирке оскорбительные посты.

Такое поведение является неприемлемым в здравомыслящем обществе. Левые отменили Доктора Сьюза, потому что их возмутили его книги, и пытались увольнять людей за отказ от вакцинации против COVID. Мы же требуем действий, потому что люди высмеивали или даже праздновали убийство среди белого дня

– отметил он.

Кроме того, Илон Маск опубликовал таблицу с именами, профессиями и работодателями людей, которые оставляли резкие комментарии о Кирке.

Именно они отравляют разум наших детей,

– заявил Маск.

Вице-президент по стратегическим инициативам неправительственного Фонда индивидуальных прав и самовыражения Адам Голдштейн, который выступает против ограничений свободы слова, отметил, что подобные кампании осуждения за "насмешки или недостаточное сочувствие" возникают снова и снова после каждой трагедии.

По его словам, подобная реакция наблюдалась после терактов 11 сентября и покушения на Дональда Трампа в 2024 году.

Если вы создадите такой прецедент, разве думаете, что это в последний раз? Если каждый раз увольнять сотрудников по требованию общественности, сколько их у вас останется через пять или десять лет,

– сказал он.

Как проходят увольнения в США из-за постов в соцсетях:

Секретная служба США подтвердила расследование в отношении агента Энтони Пофа. Он написал: "Если вы оплакиваете этого парня... удалите меня", а также обвинил Кирка в распространении "ненависти и расизма". В службе сообщили, что Поф отправлен в административный отпуск.

Университет Клемсона в Южной Каролине сообщил, что уволил одного сотрудника и временно отстранил двух профессоров из-за "неприемлемого контента в социальных сетях"

В медицинских учреждениях Englewood Health в Нью-Джерси хирург подал в отставку после расследования его слов: "Я ненавижу Чарли Кирка. Он сам напросился. Он это заслужил".

В Техасе более 100 учителей оказались под угрозой лишения лицензий на преподавание после публикаций о Кирке Штатное образовательное агентство предупредило, что такие комментарии могут нарушать этический кодекс педагогов.

Журналистка The Washington Post Карен Аттиа сообщила, что ее уволили за комментарии в Bluesky.

Эксперты отмечают, что государственные служащие защищены в большей степени, чем работники частных компаний, из-за действия Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует их свободы.

Впрочем, эксперты не уверены, что сейчас это надежный механизм защиты.

В нормальной администрации ваши взгляды остаются вашими, если вы не выражаете их на работе или не создаете впечатление, что говорите от имени государства. Но в нынешних условиях я бы советовал клиентам вообще воздерживаться от публичных заявлений: независимо от того, имеет ли администрация законное право их наказывать, она все равно это сделает,

– объяснил Адвокат Эрик Снайдер.

Что нужно знать об убийстве Чарли Кирка?