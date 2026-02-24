Россия обстреляла инфраструктуру "Нафтогаза": объект остановил работу
- 24 февраля российские войска обстреляли газодобывающий объект "Нафтогаза" в Харьковской области, остановив его работу.
- С начала года это уже 26-я атака, всего в 2025 году зафиксировано 229 атак на объекты компании, использовано более 1700 средств поражения.
Российские войска 24 февраля снова ударили по газодобывающим мощностям группы "Нафтогаз" –на этот раз под атакой оказался объект в Харьковской области. Удары нанесли беспилотниками, работа предприятия приостановлена.
Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.
Что известно о последствиях атаки России по газодобыче Украины?
В течение всех суток 24 февраля россия в очередной раз атакует газодобывающую инфраструктуру группы Нафтогаз. На этот раз удары нанесены по объекту на Харьковщине с применением дронов. Атака продолжается,
– сообщил он.
В компании отмечают, что с начала года это уже 26-я атака на объекты группы.
Всего в 2025 году зафиксировано 229 атак на объекты компании – это больше, чем за предыдущие три года вместе взятые. С начала полномасштабной войны количество таких ударов достигло 401.
По подсчетам компании, с 2022 года по ее инфраструктуре применили более 1700 средств поражения – ракеты, беспилотники и артиллерию. Только в этом году – 1399 единиц.
Из-за регулярных обстрелов компания потеряла часть собственной добычи. Чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона, приходится импортировать дополнительные объемы газа.
Какой была предыдущая атака по "Нафтогазу"?
Россияне атаковали нефтегазовую инфраструктуру "Нафтогаза" в Полтавской области 20 февраля.
Зафиксированы разрушения, возник пожар. Возгорание ликвидировали подразделения ГСЧС Украины.