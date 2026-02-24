Россия обстреляла инфраструктуру "Нафтогаза": объект остановил работу

Российские войска 24 февраля снова ударили по газодобывающим мощностям группы "Нафтогаз" –на этот раз под атакой оказался объект в Харьковской области. Удары нанесли беспилотниками, работа предприятия приостановлена.

Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Что известно о последствиях атаки России по газодобыче Украины?

В течение всех суток 24 февраля россия в очередной раз атакует газодобывающую инфраструктуру группы Нафтогаз. На этот раз удары нанесены по объекту на Харьковщине с применением дронов. Атака продолжается,

– сообщил он.

В компании отмечают, что с начала года это уже 26-я атака на объекты группы.

Всего в 2025 году зафиксировано 229 атак на объекты компании – это больше, чем за предыдущие три года вместе взятые. С начала полномасштабной войны количество таких ударов достигло 401.

По подсчетам компании, с 2022 года по ее инфраструктуре применили более 1700 средств поражения – ракеты, беспилотники и артиллерию. Только в этом году – 1399 единиц.

Из-за регулярных обстрелов компания потеряла часть собственной добычи. Чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона, приходится импортировать дополнительные объемы газа.

Какой была предыдущая атака по "Нафтогазу"?