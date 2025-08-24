Словакия предупреждает, что Украина после ударов по "Дружбе" может остаться без дизеля
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар раскритиковал удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба". Он предупредил, что Украина может остаться без дизельного топлива из-за этих ударов.
Словацкий НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является крупным поставщиком дизеля в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVnoviny.
Как удары по "Дружбе" могут повлиять на поставки дизеля в Украину?
По словам Бланара, словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft сейчас является важным поставщиком дизельного топлива для Украины, обеспечивая около 10% ее потребностей. Министр отметил, что из-за повреждения "Дружбы" Киев может потерять этот источник топлива. Он также отметил, что уже обсудил вопрос со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, и тот принял информацию к сведению.
Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более, когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес – защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной
– подчеркнул Бланар.
Справка: Slovnaft – это нефтеперерабатывающий завод. Он работает в основном с российской нефтью, которая поставляется именно через "Дружбу".
Он напомнил, что Евросоюз в заявлении после заседания Европейского совета в январе определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС – неделима. Еврокомиссия готова принять меры, если это не соблюдено.
Именно поэтому 22 августа главы МИД Словакии и Венгрии направили совместное письмо главе евродипломатии Кайе Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, где призвали государства-члены выполнить свои обязательства по стабильности энергоснабжения.
"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматическому подходу... Нам необходимо защитить свои интересы", – заявил он.
Министр также положительно отметил мирную инициативу президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что только прекращение войны может остановить взаимные атаки на энергетические объекты как со стороны Украины, так и со стороны России.
Что известно об ударах по нефтепроводу "Дружба"?
- В ночь на 22 августа стало известно, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова оказался под атакой. Поэтому поставки российской нефти в Венгрию через "Дружбу" снова остановились.
- Предыдущий удар произошел 18 августа. Тогда украинские военные нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области, что привело к остановке нефтепровода "Дружба".
- Этот объект является ключевым узлом сети длиной около 9 тысяч километров, которая обеспечивает российский ВПК.