Словаччина попереджає, що Україна після ударів по "Дружбі" може залишитися без дизеля
- Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар критикує удари України по нафтопроводу "Дружба" через ризик втрати постачання дизеля з НПЗ Slovnaft, який забезпечує 10% потреб України.
- Євросоюз наголошує на важливості енергетичної інфраструктури, а Словаччина разом з Угорщиною закликала до забезпечення стабільності енергопостачання, надсилаючи листа євродипломатам.
- В ніч на 22 серпня нафтопровід "Дружба" був під атакою, що призвело до зупинки постачання нафти до Угорщини; попередній удар стався 18 серпня.
- Міністр Бланар закликає до прагматичного підходу та позитивно оцінює мирну ініціативу Дональда Трампа щодо припинення війни для захисту енергетичних об'єктів.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар розкритикував удари Збройних сил України по нафтопроводу "Дружба". Він попередив, що Україна може залишитися без дизельного палива через ці удари.
Словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизеля в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVnoviny.
Як удари по "Дружбі" можуть вплинути на постачання дизеля в Україну?
За словами Бланара, словацький нафтопереробний завод Slovnaft нині є важливим постачальником дизельного пального для України, забезпечуючи близько 10% її потреб. Міністр наголосив, що через пошкодження "Дружби" Київ може втратити це джерело палива. Він також зазначив, що вже обговорив питання зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, і той узяв інформацію до відома.
Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес – захистити ці поставки, і тому також відкрито спілкується з українською стороною,
– підкреслив Бланар.
Довідка: Slovnaft – це нафтопереробний завод. Він працює здебільшого з російською нафтою, яка постачається саме через "Дружбу".
Він нагадав, що Євросоюз у заяві після засідання Європейської ради в січні визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС – неподільна. Єврокомісія готова вжити заходів, якщо цього не дотримано.
Саме тому 22 серпня глави МЗС Словаччини та Угорщини направили спільного листа главі євродипломатії Кайї Каллас і єврокомісарці з енергетики Дану Йоргенсену, де закликали держави-члени виконати свої зобов’язання щодо стабільності енергопостачання.
"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси", – заявив він.
Міністр також позитивно відзначив мирну ініціативу президента США Дональда Трампа, наголосивши, що лише припинення війни може зупинити взаємні атаки на енергетичні об’єкти як з боку України, так і з боку Росії.
Що відомо про удари по нафтопроводу "Дружба"?
- В ніч на 22 серпня стало відомо, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову опинився під атакою. Тому постачання російської нафти до Угорщини через "Дружбу" знову зупинилося.
- Попередній удар стався 18 серпня. Тоді Українські військові завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області, що призвело до зупинки нафтопроводу "Дружба".
- Цей об’єкт є ключовим вузлом мережі довжиною близько 9 тисяч кілометрів, яка забезпечує російський ВПК.