Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар розкритикував удари Збройних сил України по нафтопроводу "Дружба". Він попередив, що Україна може залишитися без дизельного палива через ці удари.

Словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизеля в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVnoviny.

Як удари по "Дружбі" можуть вплинути на постачання дизеля в Україну?

За словами Бланара, словацький нафтопереробний завод Slovnaft нині є важливим постачальником дизельного пального для України, забезпечуючи близько 10% її потреб. Міністр наголосив, що через пошкодження "Дружби" Київ може втратити це джерело палива. Він також зазначив, що вже обговорив питання зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, і той узяв інформацію до відома.

Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес – захистити ці поставки, і тому також відкрито спілкується з українською стороною,

– підкреслив Бланар.

Довідка: Slovnaft – це нафтопереробний завод. Він працює здебільшого з російською нафтою, яка постачається саме через "Дружбу".

Він нагадав, що Євросоюз у заяві після засідання Європейської ради в січні визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС – неподільна. Єврокомісія готова вжити заходів, якщо цього не дотримано.

Саме тому 22 серпня глави МЗС Словаччини та Угорщини направили спільного листа главі євродипломатії Кайї Каллас і єврокомісарці з енергетики Дану Йоргенсену, де закликали держави-члени виконати свої зобов’язання щодо стабільності енергопостачання.

"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси", – заявив він.

Міністр також позитивно відзначив мирну ініціативу президента США Дональда Трампа, наголосивши, що лише припинення війни може зупинити взаємні атаки на енергетичні об’єкти як з боку України, так і з боку Росії.

Що відомо про удари по нафтопроводу "Дружба"?