Удары по России повлияли на цены на дизельное топливо, – Трамп

Трамп заявил, что удары Украины по России повлияли на цены на дизельное топливо. По его мнению, для России это тоже серьезная проблема.

Об этом президент США заявил во время встречи с Зеленским 22 сентября.

Что сказал Трамп

Журналист отметил, что удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям и объектам, связанным с дизельным топливом, похоже, нанесли россиянам серьезный удар.

Он поинтересовался, может ли Трамп это прокомментировать.

Ну, это действительно серьезный удар по россиянам. Но это также серьезно ударило по цене на дизельное топливо – она довольно существенно выросла... Но по России это, безусловно, ударило очень серьезно,

– отметил американский президент.

Он также добавил, что у него хорошие отношения с Зеленским.

"Мы вместе ищем решение, как завершить войну", – сказал Трамп.

К слову, Владимир Зеленский выразил надежду, что войну удастся завершить до зимы. Также он рассчитывает в этом на помощь президента США.