Об этом 22 сентября президент Украины заявил во время встречи со своим американским коллегой.

Что говорит Зеленский о завершении войны?

Сначала Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку Украины. Отдельно он выразил благодарность за подписание законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма, касающегося санкций против России.

Также глава государства оптимистично настроен по окончании войны.

Я надеюсь, мы сможем положить конец этой войне, нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не наступила зима,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в ходе переговоров с американским президентом стороны обсудят многие вопросы.

Кстати, Трамп прокомментировал атаки на российские нефтеперерабатывающие объекты. Он назвал их серьезными ударами по россиянам. К тому же, мол, это повлияло на значительный рост цены на дизельное топливо.