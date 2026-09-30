"Времени очень мало": Украина рискует недополучить 29,5 миллиарда долларов

Украина рискует недополучить 29,5 миллиардов долларов международного финансирования. Получит ли Киев эти средства, зависит от скорости принятия решений правительством и Радой.

Почему Украина может не получить средства

Об этом рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает 24 Канал.

По его словам, международные партнеры уже заложили эти средства, однако их получение теперь зависит от Украины.

Что касается 29,5 миллиардов долларов – это средства, которые мы рискуем недополучить в бюджет от международных партнеров, если не выполним взятые на себя обязательства,

– отметил премьер.

Что нужно для получения средств

Сейчас Кабмин перешел в турборежим, чтобы до 15 октября выполнить свою часть работы и принять все необходимые постановления и правительственные решения.

И правительство гарантирует, что все эти решения будут выполнены,

– подчеркнул Корецкий.

Он пояснил, что часть необходимого финансирования Украина сможет получить после выполнения именно правительственных обязательств. Для остальных средств необходимо принятие соответствующих законов Верховной Радой.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Необходимо принять все – и постановления, и законы. Тогда мы получим все деньги. Это критически важно. Это необходимо сделать как можно скорее.

Корецкий сообщил, что правительство работает с Верховной Радой, чтобы 12 октября также сделать сессионным днем. Это позволит проголосовать по законопроектам, необходимым для получения финансирования.

Почему это крайне важно для Украины

Премьер также подчеркнул, что затягивать с голосованиями нельзя, поскольку после принятия украинских решений партнерам еще нужно время на собственные процедуры, а у Украины его очень мало.

Дело в том, что расходы государственного бюджета привязаны к конкретным датам, в частности, зарплаты и другие регулярные выплаты. Их нужно финансировать ежемесячно, поэтому получить международную помощь необходимо вовремя.

Мы сообщили депутатам конкретные сроки. Что касается каждого необходимого решения, есть дата, до которой закон должен быть принят и подписан, чтобы мы успели получить необходимые средства,

– отметил премьер.

Напомним, по данным западных СМИ, ЕС связывает дальнейшее финансирование Украины с выполнением реформ. В частности, Киев должен принять ряд решений по борьбе с теневой экономикой, увеличению налоговых поступлений и приведению законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.