Европа с трудом восприняла новую просьбу Украины о помощи, – СМИ

В Брюсселе главные доноры Украины – от Европейского Союза до стран "Группы семи", а также Норвегия и Южная Корея – встретились с украинской делегацией. Встреча состоялась в брюссельской штаб-квартире Европейской комиссии с участием представителей МВФ.

Что известно о ситуации между Украиной и ЕС

Целью встречи было оценить потребности Киева, который просит о дополнительном финансировании, несмотря на помощь, которую партнеры уже предусмотрели, о чем пишет Le Monde.

Таким образом, дискуссия об использовании 210 миллиардов евро замороженных в Европе российских средств, которая разделила страны ЕС год назад, неизбежно вновь выходит на первый план,

– говорится в материале.

Еще с августа Владимир Зеленский подчеркивает, что его стране нужно больше средств, чем предусмотрели международные партнеры.

Такое ощущение, будто мы поливаем пустыню,

– сказал один из европейских дипломатов во время встречи.

Le Monde отмечает, что последний запрос в Брюсселе воспринимают с трудом. Сейчас члены Евросоюза ведут переговоры по поводу " многолетнего бюджета ". Дело в том, что некоторые страны хотят сократить этот бюджет, поэтому предоставление новой финансовой поддержки Киеву может стать сложной задачей.

А во многих странах финансирование Украины является особенно острым вопросом. Например, фаворитка (согласно опросам) во Франции – Марин Ле Пен – уже заявила, что намерена полностью прекратить всю финансовую помощь Украине в случае победы на выборах.

Один из европейских дипломатов сообщил, что Брюссель ждет подробностей о потребностях и смотрит, как сможет их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или на заседании Европейской Рады в середине октября.

Напомним, что в настоящее время правительство активно "сокращает" расходы. Сейчас Украина перешла в режим жесткой экономии. В то же время Европейский Союз пока не видит больших проблем с бюджетом.