Що відомо про ситуацію між Україною та ЄС

Метою зустрічі було оцінити потреби Києва, який просить про додаткове фінансування, попри допомогу, яку партнери вже передбачили, про що пише Le Monde.

Відтак дискусія щодо використання 210 мільярдів євро заморожених у Європі російських коштів, яка розділила країни ЄС рік тому, неминуче знову виходить на перший план,

– йдеться у матеріалі.

Ще з серпня Володимир Зеленський наголошує, що його країні потрібно більше коштів, ніж передбачили міжнародні партнери.

Таке відчуття, ніби ми поливаємо пустелю,

– сказав один із європейських дипломатів під час зустрічі.

Le Monde наголошує, що останній запит в Брюсселі сприймають з труднощами. Наразі члени Євросоюзу ведуть перемовини щодо багаторічного бюджету. Річ у тім, що деякі країни хочуть скоротити цей бюджет, тому надання нової фінансової підтримки Києву може стати важкою задачею.

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А у багатьох державах фінансування України є особливо гострим питанням. Наприклад, фаворитка (згідно з опитуваннями) у Франції – Марін Ле Пен – вже заявила, що має намір повністю припинити всю фінансову допомогу Україні у разі перемоги на виборах.

Один із європейських дипломатів повідомив, що Брюссель чекає на подробиці про потреби та дивиться, як зможе їх задовольнити. Обговорення очікується на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або на засіданні Європейської ради в середині жовтня.

Нагадаємо, що наразі уряд активно "ріже" видатки. Наразі Україна перейшла у режим жорсткої економії. Водночас Європейський Союз наразі не бачить великих проблем з бюджетом.