Як може змінитися бюджет Євросоюзу

Лист від 28 вересня, з яким ознайомився Euronews, є останньою спробою скоротити наступний довгостроковий бюджет ЄС – Багаторічну фінансову рамку (MFF)

Наразі переговори увійшли у вирішальну фазу. Однак досягнення домовленості заплановане до кінця року.

Ми вступаємо у вирішальну фазу переговорів, під час якої маємо визначити загальний обсяг MFF і вирішити, які сфери мають отримати пріоритетне фінансування,

– йдеться в документі.

Лист підписали:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц; канцлер Австрії Крістіан Штокер; прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен; прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен; прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо; прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Він адресований прем'єр-міністру Ірландії Міхалу Мартіну, чия країна головує в Раді Європейського Союзу. Найближчими днями Дублін має представити новий компромісний текст напередодні саміту Європейської ради 15 – 16 жовтня.

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У червні кіпрське головування запропонувало скоротити на 2% запропонований Європейською Комісією бюджет ЄС на 2028 – 2034 роки, загальний обсяг якого становить майже 2 трильйони євро. Шість країн вважають це скорочення надто незначним, щоб отримати їхню підтримку.

"Ощадливі" країни також прагнуть змінити напрямки витрачання коштів. Вони хочуть перенаправити фінансування від традиційних напрямків, таких як політика згуртованості та сільське господарство, на "сучасні" пріоритети. Йдеться про спільні інвестиції у безпеку й оборону, конкурентоспроможність, інновації та боротьбу з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, що у Німеччині закликали Європейський Союз зменшити довгостроковий бюджет приблизно на 400 мільярдів євро. Навіть після такого скорочення майбутній бюджет ЄС залишиться приблизно на 27% більшим, ніж чинний.

Зокрема, шість країн заявили, що нові спільні запозичення не є рішенням бюджетних викликів. Також вони вважають, що спільний борг не може бути альтернативою структурним реформам ЄС.