Как может измениться бюджет Евросоюза

Письмо от 28 сентября, с которым ознакомился Euronews, является последней попыткой сократить следующий долгосрочный бюджет ЕС – Многолетнюю финансовую рамку (МФР)

В настоящее время переговоры вступили в решающую фазу. Однако достижение соглашения запланировано до конца года.

Мы вступаем в решающую фазу переговоров, в ходе которой должны определить общий объем МФР и решить, какие сферы должны получить приоритетное финансирование,

– говорится в документе.

Письмо подписали:

канцлер Германии Фридрих Мерц; канцлер Австрии Кристиан Штокер; премьер-министр Дании Метте Фредериксен; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен; премьер-министр Финляндии Петтери Орпо; премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он адресован премьер-министру Ирландии Михалу Мартину, чья страна председательствует в Раде Европейского Союза. В ближайшие дни Дублин должен представить новый компромиссный текст накануне саммита Рады Европейского совета 15–16 октября.

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В июне кипрское председательство предложило сократить на 2% предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого составляет почти 2 триллиона евро. Шесть стран считают это сокращение слишком незначительным, чтобы получить их поддержку.

"Экономные" страны также стремятся изменить направления расходования средств. Они хотят перенаправить финансирование с традиционных направлений, таких как политика сплоченности и сельское хозяйство, на "современные" приоритеты. Речь идет о совместных инвестициях в безопасность и оборону, конкурентоспособность, инновации и борьбу с нелегальной миграцией.

Напомним, что в Германии призвали Европейский Союз сократить долгосрочный бюджет примерно на 400 миллиардов евро. Даже после такого сокращения будущий бюджет ЕС останется примерно на 27% больше, чем действующий.

В частности, шесть стран заявили, что новые совместные заимствования не являются решением бюджетных проблем. Также они считают, что совместный долг не может быть альтернативой структурным реформам ЕС.