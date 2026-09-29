Как может измениться бюджет Евросоюза
Письмо от 28 сентября, с которым ознакомился Euronews, является последней попыткой сократить следующий долгосрочный бюджет ЕС – Многолетнюю финансовую рамку (МФР)
В настоящее время переговоры вступили в решающую фазу. Однако достижение соглашения запланировано до конца года.
Мы вступаем в решающую фазу переговоров, в ходе которой должны определить общий объем МФР и решить, какие сферы должны получить приоритетное финансирование,
– говорится в документе.
Письмо подписали:
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- канцлер Австрии Кристиан Штокер;
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
- премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен;
- премьер-министр Финляндии Петтери Орпо;
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Он адресован премьер-министру Ирландии Михалу Мартину, чья страна председательствует в Раде Европейского Союза. В ближайшие дни Дублин должен представить новый компромиссный текст накануне саммита Рады Европейского совета 15–16 октября.
В июне кипрское председательство предложило сократить на 2% предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого составляет почти 2 триллиона евро. Шесть стран считают это сокращение слишком незначительным, чтобы получить их поддержку.
"Экономные" страны также стремятся изменить направления расходования средств. Они хотят перенаправить финансирование с традиционных направлений, таких как политика сплоченности и сельское хозяйство, на "современные" приоритеты. Речь идет о совместных инвестициях в безопасность и оборону, конкурентоспособность, инновации и борьбу с нелегальной миграцией.
Напомним, что в Германии призвали Европейский Союз сократить долгосрочный бюджет примерно на 400 миллиардов евро. Даже после такого сокращения будущий бюджет ЕС останется примерно на 27% больше, чем действующий.
В частности, шесть стран заявили, что новые совместные заимствования не являются решением бюджетных проблем. Также они считают, что совместный долг не может быть альтернативой структурным реформам ЕС.