Если не успели до 15 сентября: потеряют ли некоторые украинцы свои пенсии

АО "Укрэксимбанк" прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины. Это касается части обслуживания банковских счетов получателей пенсий, субсидий, льгот и социальных выплат.

Что следует знать пенсионерам в Украине

Сотрудничество официально прекращается с 1 октября, что сообщили в ПФУ.

Если пенсия или другая выплата поступает от Пенсионного фонда через АО "Укрэксимбанк", то получатели должны были не позднее 15 сентября 2026 года:

выбрать другой уполномоченный банк для их получения;

сообщить об этом ПФУ.

Заявление об изменении способа выплаты пенсии (или другой социальной выплаты) подается через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или в любом сервисном центре.

В частности, существует перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий и других государственных социальных выплат.

Что делать, если человек не подал заявление до 15 сентября

Если получатель выплат не выберет другой банк или не сообщит об этом Пенсионному фонду Украины, то деньги он не потеряет. Выплаты просто будут осуществляться через отделения АО "Укрпочта".

Напомним, что некоторые украинцы за рубежом могут лишиться пенсий. Это зависит от страны, в которую переедет пожилой человек.