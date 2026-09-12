"Укрнафта" обратилась к клиентам на фоне обстрелов АЗС

Сеть автозаправочных комплексов UKRNAFTA призвала клиентов и сотрудников неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог. В связи с атаками на гражданскую инфраструктуру пребывание на территории АЗК в случае опасности может представлять угрозу для жизни.

Об этом сообщили на странице компании.

О чем предупреждает UKRNAFTA?

В UKRNAFTA отметили, что во время воздушной тревоги желтого или красного уровня АЗК прекращают работу. Клиентов просят следовать указаниям сотрудников и немедленно покинуть территорию комплекса.

Во время воздушной тревоги желтого или красного уровня АЗК UKRNAFTA прекращают работу. Просим следовать указаниям сотрудников и немедленно покинуть территорию комплекса,

– написали там.

В компании также призвали водителей не оставлять автомобили на парковках или другой территории АЗК во время воздушной тревоги.

Кроме того, после заправки автомобиля или совершения покупки клиентам рекомендуют не задерживаться на территории комплекса. По возможности пассажиров рекомендуют высаживать еще до въезда на территорию АЗК. В UKRNAFTA подчеркнули, что соблюдение этих простых правил помогает снизить риски для людей в случае российской атаки.

В то же время украинцев призвали внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не игнорировать их.

Напомним, утром 11 сентября враг совершил атаку на Киев ударными беспилотниками, в результате чего в столице раздалась серия взрывов. По предварительной информации, вражеские дроны поразили две автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах столицы.

В Оболонском районе российский беспилотник повторно совершил атаку на ту же АЗС около 10:00. В результате падения обломков БПЛА также был поврежден автомобиль, на месте работали экстренные службы.

Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, однако впоследствии стало известно, что в общей сложности в результате атаки на АЗС в Киеве пострадали пять человек. Среди пострадавших есть один спасатель, который работал на месте ликвидации последствий российского удара.

В результате атаки на нежилой территории возник пожар, однако по состоянию на 11:00 все пожары удалось ликвидировать. В настоящее время информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.