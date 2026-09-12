Про це повідомили на сторінці компанії.

Про що попереджає UKRNAFTA?

В UKRNAFTA зазначили, що під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК припиняють роботу. Клієнтів просять дослухатися до вказівок працівників та одразу залишати територію комплексу.

Під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК UKRNAFTA припиняють роботу. Просимо дотримуватися вказівок працівників і негайно залишити територію комплексу,

– написали там.

У компанії також закликали водіїв не залишати автомобілі на парковках чи іншій території АЗК під час повітряної тривоги.

Крім того, після заправлення автомобіля або здійснення покупки клієнтам радять не затримуватися на території комплексу. За можливості пасажирів рекомендують висаджувати ще до в'їзду на територію АЗК. В UKRNAFTA наголосили, що дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики для людей у разі російської атаки.

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Водночас українців закликали уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати ними.

Нагадаємо, ворог зранку 11 вересня атакував Київ ударними безпілотниками, унаслідок чого в столиці пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, ворожі дрони влучили у дві автозаправні станції в Дніпровському та Оболонському районах столиці.

В Оболонському районі російський безпілотник повторно атакував ту саму АЗС близько 10:00. Внаслідок падіння уламків БпЛА також було пошкоджено автомобіль, на місці працювали екстрені служби.

Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих, однак згодом стало відомо, що загалом через атаку на АЗС у Києві постраждали п'ятеро людей. Серед постраждалих є один рятувальник, який працював на місці ліквідації наслідків російського удару.

Унаслідок атаки на нежитловій території виникло займання, однак станом на 11:00 усі пожежі вдалося ліквідувати. Наразі інформація про масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.