Учетная ставка: могут ли ее снизить и какие изменения это за собой повлечет
Вскоре на заседании монетарного комитета Нацбанка пересмотрят уровень учетной ставки. Есть вероятность того, чтобы ее снизят. Это решение повлияет и на ставки по 3-месячным депсертификатам.
Что будет с учетной ставкой
Важным фактором, который будет влиять на доходность гривневых вкладов на сегодня, является уровень учетной ставки. Об этом говорит банкир Дмитрий Замотаев, передает 24 Канал.
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Замотаев напоминает, что 25 апреля запланировано очередное заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором могут принять решение о дальнейшем пересмотре учетной и ставки по 3-месячным депсертификатам.
Можно предположить, что в случае снижения учетной ставки произойдет и определенная коррекция ставки по 3-месячным депсертификатам.
Речь идет о том, что эти 2 показателя вряд ли будут слишком оторванными друг от друга, ведь "люфт" может составлять максимально 3 – 4%, а все изменения чаще всего происходят синхронно.Обратите внимание! В случае принятия коррекции ставок, "шаг" снижения ставки по 3-месячным депсертификатам будет от 0,5% до 1,5% – показатель снизится до 17 – 16%.
Какими могут быть средние ставки
Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам на 0,5% – до 17%:
- Максимальные могут остаться почти без изменений – 15,5 _COPY2 – 16% годовых,
- Средние ставки со сроком размещения средств на 3 – 6 месяцев – 13% годовых,
- Средние ставки со сроком размещения средств на 9 – 12 месяцев – 12% годовых.
Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам на 1% – до 16,5%:
- Максимальные – 15% годовых,
- Средние ставки со сроком размещения средств на 3 – 6 месяцев – 12 – 12,5% годовых,
- Средние ставки со сроком размещения средств на 9 – 12 месяцев – 11,5 – 12% годовых.
Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам на 1,5% (до 16%):
- Максимальные – 14,5% годовых,
- Средние ставки со сроком размещения средств на 3 – 6 месяцев – 11,5 – 12% годовых,
- Средние ставки со сроком размещения средств на 9 – 12 месяцев – 10,5 – 11% годовых.