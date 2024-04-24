Облікова ставка: чи можуть її знизити і які зміни це за собою потягне

Незабаром на засіданні монетарного комітету Нацбанку переглянуть рівень облікової ставки. Є ймовірність того, що її знизять. Це рішення вплине й на ставки за 3-місячними депсертифікатами.

Що буде з обліковою ставкою

Важливим чинником, який впливатиме на дохідність гривневих вкладів на сьогодні, є рівень облікової ставки. Про це каже банкір Дмитро Замотаєв, передає 24 Канал.

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Замотаєв нагадує, що 25 квітня заплановане чергове засідання монетарного комітету Нацбанку, на якому можуть ухвалити рішення про подальший перегляд облікової та ставки за 3-місячними депсертифікатами.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Можна припустити, що в разі зниження облікової ставки станеться й певна корекція ставки за 3-місячними депсертифікатами.

Йдеться про те, що ці 2 показники навряд чи будуть надто відірваними один від одного, адже "люфт" може складати максимально 3 – 4%, а всі зміни найчастіше відбуваються синхронно.

Якими можуть бути середні ставки

У разі ухвалення корекції ставок, "крок" зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами буде від 0,5% до 1,5% – показник знизиться до 17 – 16%.

Зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами на 0,5% – до 17%:

Максимальні можуть залишитися майже без змін – 15,5 – 16% річних, Середні ставки з терміном розміщення коштів на 3 – 6 місяців – 13% річних, Середні ставки з терміном розміщення коштів на 9 – 12 місяців – 12% річних.

Зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами на 1% – до 16,5%:

Максимальні – 15% річних,

Середні ставки з терміном розміщення коштів на 3 – 6 місяців – 12 – 12,5% річних,

Середні ставки з терміном розміщення коштів на 9 – 12 місяців – 11,5 – 12% річних.

Зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами на 1,5% (до 16%):