Урожай картофеля во Франции упадет до 30-летнего минимума: фермеры потеряют сотни миллионов евро

Урожай картофеля для потребления во Франции в 2026 году может сократиться почти на 23% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами падения производства стали рекордная засуха, изнурительная жара и сокращение посевных площадей.

Рекордное падение урожайности за три десятилетия

Урожай продовольственного картофеля во Франции в 2026 году может сократиться почти на 23% по сравнению с прошлым годом, сообщает PotatoNewsToday. Основными причинами падения производства стали рекордная засуха, изнурительная жара и сокращение посевных площадей.

Национальный союз производителей картофеля Франции UNPT обнародовал прогноз, согласно которому валовой урожай сократится почти на 2 миллиона тонн.

По оценкам специалистов, средняя урожайность в этом сезоне составит около 37,4 тонны с гектара против 43,5 тонны в 2025 году. Если этот прогноз оправдается, страна зафиксирует самый низкий показатель за последние три десятилетия.

Жара и сокращение площадей наносят ущерб агросектору

Ситуацию существенно осложнило сокращение посевных площадей под продовольственный и перерабатываемый картофель до 173,4 тысячи гектаров, что на 9,7% меньше рекордного прошлогоднего уровня.

Главной причиной резкого падения показателей стали аномальная жара и продолжительная засуха. По данным метеорологической службы Météo-France, июль 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, а количество осадков оказалось на 67% ниже нормы.

Помимо сокращения общего урожая, ожидается существенное ухудшение товарного вида продукции. Из-за недостатка влаги клубни формируются мелкими, с деформациями и трещинами, что существенно снизит объемы картофеля, пригодного для переработки и продажи в магазинах.

Организация UNPT оценивает потенциальные убытки французских аграриев как минимум в 400 миллионов евро и призывает правительство оказать срочную поддержку пострадавшим хозяйствам. Также профсоюз рекомендует переработчикам и покупателям учитывать чрезвычайные погодные условия при выполнении текущих контрактов. Окончательные масштабы потерь станут ясны только после завершения уборочной кампании.

Более того, ранее мы писали о том, что рекордное падение уровня Дуная из-за отсутствия осадков вынудило Румынию приступить к остановке последнего работающего реактора Чернаводской АЭС, которая обычно обеспечивает около 20% электроэнергии страны. Аналогичная проблема возникла в Венгрии, где власти в срочном порядке приступили к строительству специальной конструкции на дне реки, чтобы не допустить остановки АЭС "Пакш".