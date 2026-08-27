Рекордне падіння урожайності за три десятиліття

Урожай продовольчої картоплі у Франції у 2026 році може скоротитися майже на 23% порівняно з минулим роком, повідомляє PotatoNewsToday. Головними причинами падіння виробництва стали рекордна засуха, виснажлива спека та скорочення посівних площ.

Національний союз виробників картоплі Франції UNPT оприлюднив прогноз, за яким валовий збір зменшиться майже на 2 мільйони тонн.

За оцінками фахівців, середня урожайність цього сезону становитиме близько 37,4 тонни з гектара проти 43,5 тонни у 2025 році. Якщо цей прогноз справдиться, країна зафіксує найнижчий показник за останні три десятиліття.

Спека та скорочення площ нищать агросектор

Ситуацію суттєво ускладнило скорочення посівних площ під продовольчу та переробну картоплю до 173,4 тисячі гектарів, що на 9,7% менше за рекордний торішній рівень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Головною причиною сильного падіння показників стали аномальна спека та тривала засуха. За даними метеорологічної служби Météo-France, липень 2026 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, а кількість опадів виявилася на 67% нижчою за норму.

Окрім скорочення загального врожаю, очікується суттєве погіршення товарного вигляду продукції. Через брак вологи бульби формуються дрібними, з деформаціями та тріщинами, що суттєво знизить обсяги картоплі, придатної для переробки та продажу в магазинах.

Організація UNPT оцінює потенційні збитки французьких аграріїв щонайменше у 400 мільйонів євро і закликає уряд надати термінову підтримку постраждалим господарствам. Також профспілка рекомендує переробникам і покупцям ураховувати надзвичайні погодні умови під час виконання поточних контрактів. Остаточні масштаби втрат стануть зрозумілими лише після завершення збиральної кампанії.

Ба більше, раніше ми писали про те, що рекордне падіння рівня Дунаю через відсутність опадів змусило Румунію почати зупинку останнього працюючого реактора Чернаводської АЕС, яка зазвичай забезпечує близько 20% електроенергії країни. Схожа проблема виникла в Угорщині, де влада терміново почала будувати спеціальну конструкцію на дні річки, щоб не допустити зупинки АЕС "Пакш".