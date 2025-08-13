В пенсионном законодательстве есть интересный нюанс. Размер пенсии зависит от даты, когда было подано заявление.

Как получить большую пенсию?

Те, кто достиг пенсионного возраста в октябре, ноябре или декабре, может подать заявление на получение пенсии в этом же году или уже в январе следующего, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Казалось бы, не имеет значения, когда лицо подаст заявление. На практике это не так. Разберемся на примере:

Условия:

лицо достигло пенсионного возраста 10 октября 2024 года;

его коэффициент заработной платы (Кз) – 2;

коэффициент стажа (Кс) – 0,4.

Ситуация №1

Рассмотрим ситуацию, когда лицо решило подать заявление о выходе на пенсию в 2024 году. В таком случае в расчетах будет применена средняя зарплата по Украине (Зс) за 2021 – 2023 годы. Она составляет – 13 559,41 гривны.

По формуле – Зс х Кз х Кс, получаем пенсию – 10 847,53 гривны.

Ситуация №2

Если лицо подало это заявление уже после начала 2025 года (до 10 января), пенсия все равно будет начислена с октября 2024, потому что не прошло 3 месяца с момента достижения пенсионного возраста. Все исходные данные и формула такие же. Но средняя зарплата по Украине будет другая – за период 2022 – 2024 года – 15 057,09 гривен.

Соответственно, конечная сумма пенсии будет больше – 12 045,67 гривны.

То есть, от момента подачи заявления зависит размер выплаты, которую будет иметь лицо. Этот маленький лайфхак позволил повысить пенсию на 1 198 гривен гражданину из примера. А это плюс почти 14 тысяч гривен за год.