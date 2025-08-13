У пенсійному законодавстві є цікавий нюанс. Розмір пенсії залежить від дати, коли була подана заява.

Як отримати більшу пенсію?

Ті, хто сягнув пенсійного віку в жовтні, листопаді чи грудні, може подати заяву на отримання пенсії цього ж року або уже у січні наступного, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Здавалося б, немає значення, коли особа подасть заяву. На практиці це не так. Розберемося на прикладі:

Умови:

особа сягнула пенсійного віку 10 жовтня 2024 року;

її коефіцієнт заробітної плати – 2;

коефіцієнт стажу – 0,4.

Ситуація №1

Розглянемо ситуацію, коли особа вирішила подати заяву про вихід на пенсію у 2024 році. В такому випадку в розрахунках буде застосована середня зарплата по Україні (Зс) за 2021 – 2023 роки. Вона становить – 13 559,41 гривні.

За визначеною формулою – Зс х Кз х Кс, отримуємо пенсію – 10 847,53 гривні.

Ситуація №2

Якщо особа подала цю заяву уже після початку 2025 року (до 10 січня), пенсія однаково буде нарахована з жовтня 2024, бо не сплило 3 місяці з моменту досягнення пенсійного віку. Усі вихідні дані та формула такі самі. Але середня зарплата по Україні буде інша – за період 2022 – 2024 роки – 15 057,09 гривень.

Відповідно, кінцева сума пенсії буде більша – 12 045,67 гривні.

Тобто, від моменту подачі заяви залежить розмір виплати, яку матиме особа. Цей маленький лайфхак дозволив підвищити пенсію на 1 198 гривень громадянину з прикладу. А це плюс майже 14 тисяч гривень за рік.