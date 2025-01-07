Некоторые пенсии в 2025 году уменьшатся в разы: кого это касается

В 2025 году в Украине меняются правила начисления пенсий, и максимальный размер выплат будет ограничен. Вследствие этого пенсии некоторых людей уменьшатся в разы.

Какие пенсии станут меньше

Пенсии в 2025 году не могут превышать четыре средние пенсии по стране или десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Соцвыплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о реализации помощи в 2025 году

Это нововведение имеет целью сократить разрыв между обычными пенсиями и так называемыми специальными выплатами, которые иногда достигают 60, 80 или даже 100 тысяч гривен.

Кого это касается:

Ограничения не затронут страховую часть пенсий, то есть выплаты, сформированы путем уплаченных страховых взносов.

Сокращение коснется только дополнительных выплат, которые начислялись за работу в силовых или других структурах.

Заметьте! Уменьшение больших пенсий будет осуществляться с помощью понижающих коэффициентов. Чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применен для ее сокращения.

Таким образом, новые правила призваны сделать систему пенсионного обеспечения более справедливой, уменьшая слишком высокие выплаты, которые значительно превышают средний уровень пенсий в Украине.

Важно! Ограничения не коснутся пенсий тех, кто защищает Украину на фронте или участвовал в боевых действиях с начала войны, то есть с 2014 года. Это решение учитывает особый статус и вклад таких граждан в безопасность страны.