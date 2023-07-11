В Израиле иностранцев освободили от налогов на криптоактивы

В Израиле приняли законопроект, который должен освободить иностранцев от уплаты налогов на криптовалюту. Это сделано для преодоления несправедливости.

Иностранцев лишили налогов на криптовалюту

Израильский депутат парламента Дан Иллуз сообщил, что ранее сотрудники криптокомпаний платили двойные налоги за свою деятельность по сравнению с работниками традиционной технологической отрасли и это было не справедливо. Инициативу активно поддерживает правительство краны.

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Поправки обеспечивают равный уровень налогообложения, что способствует повышению привлекательности Израиля для иностранных инвесторов на рынке криптовалют. Раньше они не пользовались теми же преимуществами в секторе блокчейна, что и традиционные инвесторы.

Законопроект предусматривает снижение налога с 50% до 25% на продажу криптоопционов для сотрудников аффилированных компаний. Также он четко разграничивает понятия "цифровая валюта" и "переводная ценная бумага".

К слову, в январе Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) предложило вести крипту в регулирующие законы:

ценные бумаги;

общие инвестиции;

инвестиционные консультации;

маркетинг;

управление портфелем.

Соответственно определение термина "криптовалюта" стало следующим. "цифровое представление стоимости, используемое для целей финансового инвестирования, которое может передаваться и храниться в электронном виде посредством распределенной записи или другой технологии".

В мире появится первый Биткойн-ШИ

Биткойн-ШИ должна стать большой языковой моделью, построенной на базовых знаниях и ценностях койна Ее создали, чтобы предоставить альтернативу обобщенным языковым моделям и сохранить знания сообщества биткойна.

Мы считаем, что необходимо создать альтернативу основным, обобщенным большим языковым моделям, и, в частности, нужно место, где весь коллективный глобальный интеллект и знания о Биткоине сохраняются и становятся доступными для всех,

– рассказал представитель компании.

Какие функции будет выполнять Биткойн-ШИ:

обучение моделей, оптимизирующих энергопотребление и повышающих общую производительность;

облегчение майнерам контроля за своими операциями;

определять тенденции рынка;

анализ исторических данных, чтобы сделать прогнозы поведения цены биткойной.

Также в течение нескольких недель эту модель выложат в открытый доступ, чтобы все биткойн-сообщество могло приобщиться к обучению и совершенствованию ИИ.