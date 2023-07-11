В Ізраїлі іноземців звільнили від податків на криптоактиви

В Ізраїлі прийняли законопроєкт, який має звільнити іноземців від сплати податків на криптовалюту. Це зроблено для подолання несправедливості.

Іноземців позбавили податків на криптовалюту

Ізраїльський депутат парламенту Дан Іллуз повідомив, що раніше співробітники криптокомпаній платили подвійні податки за свою діяльність, порівняно з працівниками традиційної технологічної галузі, і це було не справедливо. Ініціативу активно підтримує уряд крани.

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Поправки забезпечують рівний рівень оподаткування, що сприяє підвищенню привабливості Ізраїлю для іноземних інвесторів на ринку криптовалют. Раніше вони не користувалися тими ж перевагами в секторі блокчейн, що і традиційні інвестори.

Законопроєкт передбачає зниження податку з 50% до 25% на продаж криптоопціонів для співробітників афілійованих компаній. Також він чітко розмежовує поняття "цифрова валюта" і "переказний цінний папір".

До слова, у січні Управління з цінних паперів Ізраїлю (ISA) запропонувало вести крипту у закони, які регулюють:

цінні папери;

спільні інвестиції;

інвестиційні консультації;

маркетинг;

управління портфелем.

Відповідно визначення терміну "криптовалюта" стало таким – "цифрове представлення вартості, що використовується для цілей фінансового інвестування, яке може передаватися і зберігатися в електронному вигляді за допомогою розподіленого запису або іншої технології".

У світі з'явиться перший Біткойн-ШІ

Біткойн-ШІ має стати великою мовною моделлю, побудованою на базових знаннях і цінностях койна. Її створили, щоб надати альтернативу узагальненим мовним моделям і зберегти знання спільноти біткойна.

Ми вважаємо, що необхідно створити альтернативу основним, узагальненим великим мовним моделям, і, зокрема, потрібно місце, де весь колективний глобальний інтелект і знання про Біткоїн зберігаються і стають доступними для всіх,

– розповів представник компанії.

Які функції виконуватиме Біткойн-ШІ:

навчання моделей, які оптимізують енергоспоживання та підвищують загальну продуктивність;

полегшення майнерам контролю над своїми операціями;

визначати тенденції ринку;

аналіз історичних даних, щоб зробити прогнози поведінки ціни біткойна.

Також протягом декількох тижнів цю модель викладуть у відкритий доступ, щоб вся біткойн-спільнота могла долучитися до навчання та вдосконалення ШІ.