Эстония разрешила конфисковать российские активы, впрочем есть определенные ограничения

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, позволяющий передавать российские активы Украине. Впрочем, есть определенные ограничения, связанные с изъятием активов.

Есть важный нюанс

Карис уточнил, что конфискация имущества возможна только для лиц, в причастности к противоправным действиям которых найдено достаточно доказательств.

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Президент добавил, что новый закон должен быть интерпретирован таким образом, что передача имущества касается лиц, которые активно участвовали в военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества,

– отметил президент Эстонии.

Алар Карис признал, что конфискация имущества из-за участия в военной агрессии может порождать нерешенные юридические вопросы, но "парламент должен быть способен сделать политический выбор даже в такой неопределенной ситуации".

Независимо от мнений о выбранном в Эстонии решении, не вызывает сомнений то, что мы должны найти эффективные способы обеспечения права жертв агрессии получить компенсацию от тех, кто нанес ущерб,

– подытожил Карис.

Передача российских активов в пользу Украины

Закон, который 15 мая поддержали 65 депутатов Рийгикогу, позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество лиц и предприятий, которые способствовали противоправной деятельности России, как предоплату за ущерб, который Россия должна возместить Украине.

Юристы расходятся во мнениях относительно действенности закона.

В конце мая Совет ЕС принял ряд законов, которые обеспечивают использование чистой прибыли от замороженных активов России на дальнейшую военную поддержку Украины, а также на укрепление ее оборонного потенциала и реконструкцию страны.

Активы Центрального банка России были заморожены на сумму более 300 миллиардов долларов в различных западных юрисдикциях. В частности, замороженные активы, которые находятся во Франции, могли бы быть использованы для таких проектов, как строительство новой гидроэлектростанции на месте Каховской ГЭС.