В каких банках украинцы хранят больше всего средств
9 июля 2024, 18:37Читати новину українською
Источник:НБУ
По состоянию на 1 июня 2024 года в Украине действовало 63 банка, в которых физические лица хранили 1 триллион 124 миллиарда гривен. Из них 719 миллиардов гривен были на текущих счетах.
В каких банках больше всего денег
Согласно данным НБУ, больше всего денег население хранит в государственных банках.
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В частности, в ПриватБанке клиенты хранят 405,7 миллиарда гривен, а в Ощадбанке – 192,7 миллиарда гривен. На третьем месте находится частный Универсал Банк с суммой 71,1 миллиарда гривен.