В каких банках украинцы хранят больше всего средств

По состоянию на 1 июня 2024 года в Украине действовало 63 банка, в которых физические лица хранили 1 триллион 124 миллиарда гривен. Из них 719 миллиардов гривен были на текущих счетах.

В каких банках больше всего денег

Согласно данным НБУ, больше всего денег население хранит в государственных банках.

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В частности, в ПриватБанке клиенты хранят 405,7 миллиарда гривен, а в Ощадбанке – 192,7 миллиарда гривен. На третьем месте находится частный Универсал Банк с суммой 71,1 миллиарда гривен.

Средние ставки по новым депозитам для населения в гривне в мае составили 11,0% годовых, что выше ожидаемой инфляции – 8,2%. Однако банки планируют продолжать снижать ставки по депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ и ставки по депозитным сертификатам, которые в апреле снизили до 16,5%. Не исключено дальнейшее снижение ставки по сертификатам на ближайшем заседании в июле.