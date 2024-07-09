В яких банках українці зберігають найбільше коштів

Станом на 1 червня 2024 року в Україні діяло 63 банки, у яких фізичні особи зберігали 1 трильйон 124 мільярди гривень. З них 719 мільярдів гривень були на поточних рахунках.

У яких банках найбільше грошей

Згідно з даними НБУ, найбільше грошей населення зберігає в державних банках.

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Зокрема, у ПриватБанку клієнти зберігають 405,7 мільярда гривень, а в Ощадбанку – 192,7 мільярда гривень. На третьому місці знаходиться приватний Універсал Банк із сумою 71,1 мільярда гривень.

Середні ставки за новими депозитами для населення в гривні в травні склали 11,0% річних, що вище за очікувану інфляцію – 8,2%. Однак банки планують продовжувати знижувати ставки за депозитами через зниження облікової ставки НБУ та ставки за депозитними сертифікатами, які у квітні знизили до 16,5%. Не виключено подальше зниження ставки за сертифікатами на найближчому засіданні в липні.