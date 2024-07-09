В яких банках українці зберігають найбільше коштів
9 липня 2024, 18:37Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Станом на 1 червня 2024 року в Україні діяло 63 банки, у яких фізичні особи зберігали 1 трильйон 124 мільярди гривень. З них 719 мільярдів гривень були на поточних рахунках.
У яких банках найбільше грошей
Згідно з даними НБУ, найбільше грошей населення зберігає в державних банках.
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Зокрема, у ПриватБанку клієнти зберігають 405,7 мільярда гривень, а в Ощадбанку – 192,7 мільярда гривень. На третьому місці знаходиться приватний Універсал Банк із сумою 71,1 мільярда гривень.