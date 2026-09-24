Могут выплатить раньше или позже: в какие дни поступает пенсия

Многие пожилые украинцы отказались от услуг почтальонов и перевели свои выплаты на банковские счета. Однако график зачисления средств подчиняется строгим правилам, о которых стоит знать каждому.

Когда выплачивается пенсия в Украине?

Пенсии в Украине выплачиваются ежемесячно в пределах установленного периода выплаты: с 4 по 25 число. Для каждого пенсионера Пенсионный фонд определяет индивидуальную дату выплаты, поэтому деньги могут поступать на счет в разные дни.

Пенсионер может изменить способ получения пенсии, например перейти с "Укрпочты" на банковский счет. В то же время самостоятельно выбрать или перенести дату выплаты нельзя. Как пояснила специалист ПФУ Екатерина Дибенко, дата устанавливается в соответствии с графиком выплат и не изменяется по просьбе пенсионера.

Какие суммы сейчас получают украинцы?

По актуальным данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 июля 2026 года средний размер пенсионной выплаты в Украине составлял 6 992,31 гривны. За год средняя пенсия выросла на 12,6%.

В то же время размер выплат существенно различается в зависимости от категории пенсионера. По статистике ПФУ, по состоянию на 1 июля 2026 года часть пенсионеров получает выплаты до 3 000 гривен, тогда как для других категорий суммы превышают 10 000 гривен.

Обратите внимание! Отдельно ПФУ проводит перерасчеты для работающих пенсионеров. В 2026 году такие выплаты также могут изменяться в зависимости от приобретенного после назначения пенсии страхового стажа и заработка.

При каких условиях выплату пенсии могут прекратить?

Напомним, что факт того, что пенсионер длительное время не пользуется банковской картой, не означает автоматической блокировки самой карты. В то же время в случаях, когда в течение шести месяцев на банковском счете, на который поступает пенсия, не было движения средств, выплату могут прекратить.

ПФУ отмечает, что для возобновления выплаты необходимо подать заявление и пройти необходимую идентификацию.