Коли надходить пенсія в Україні?

Пенсії в Україні виплачують щомісяця у межах встановленого виплатного періоду: з 4 по 25 число. Для кожного пенсіонера Пенсійний фонд визначає індивідуальну дату виплати, тому гроші можуть надходити на рахунок у різні дні.

Пенсіонер може змінити спосіб отримання пенсії, наприклад перейти з Укрпошти на банківський рахунок. Водночас самостійно обрати або перенести дату виплати не можна. Як пояснила фахівчиня ПФУ Катерина Дибенко, дата встановлюється відповідно до графіка виплат і не змінюється на прохання пенсіонера.

Які суми зараз отримують українці?

За актуальними даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня 2026 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 6 992,31 гривні. За рік середня пенсія зросла на 12,6%.

Водночас розмір виплат суттєво відрізняється залежно від категорії пенсіонера. За статистикою ПФУ, станом на 1 липня 2026 року частина пенсіонерів отримує виплати до 3 000 гривень, тоді як для інших категорій суми становлять понад 10 000 гривень.

Зауважте! Окремо ПФУ проводить перерахунки для працюючих пенсіонерів. У 2026 році такі виплати також можуть змінюватися залежно від набутого після призначення пенсії страхового стажу та заробітку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За яких умов виплату пенсії можуть припинити?

Нагадаємо, що факт того, що пенсіонер тривалий час не користується банківською карткою, не означає автоматичного блокування самої картки. Водночас у випадках, коли протягом шести місяців на банківському рахунку, на який надходить пенсія, не було руху коштів, виплату можуть припинити.

ПФУ зазначає, що для її поновлення потрібно звернутися із заявою та пройти необхідну ідентифікацію.