Хто втратить пенсію вже за два тижні?

До 1 квітня частина українських пенсіонерів має виконати обов’язкову процедуру ідентифікації, інакше виплати можуть бути тимчасово призупинені, пише Пенсійний фонд.

Насамперед це стосується внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях й тих, хто тривалий час перебуває за межами України. Цей механізм не пов’язаний зі зміною розміру пенсії, бо спрямований на підтвердження права на її отримання.

Важливо! Водночас невиконання вимоги у встановлений строк може призвести до зупинки нарахувань уже з квітня. Додатково передбачено подання декларації про неотримання пенсійних виплат від Росії. Її відсутність також є підставою для призупинення виплат.

Пенсіонерам, які вже пройшли ідентифікацію дистанційно, варто переконатися, що процедура зарахована. Рішення надсилається на електронну пошту, зазначену під час подання заяви.

За наявності ідентифікаційного коду статус можна перевірити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду у розділі "Мої звернення". Саме тому ключова рекомендація для пенсіонерів – це заздалегідь перевірити свій статус і виконати всі необхідні вимоги, щоб уникнути призупинення пенсії.

Чи мають проходи ідентифікацію усі пенсіонери?

Процедура є обов’язковою для кількох категорій громадян: тих, хто проживає або виїхав із тимчасово окупованих територій, а також пенсіонерів, які перебувають за кордоном понад 183 дні.

При цьому сам факт отримання пенсії не звільняє від необхідності періодично підтверджувати свою особу.

Існує кілька способів пройти ідентифікацію:

Найзручніший це дистанційний формат через відеозв’язок або за допомогою електронного підпису, зокрема "Дія.Підпис".

Також можна звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Для громадян, які перебувають за кордоном, передбачено підтвердження через консульські установи з подальшим поданням документів до Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді наголошують, що часу для проходження процедури залишається обмежено, тому зволікання може призвести до перерв у виплатах. Водночас після підтвердження особи нарахування відновлюються, однак це може зайняти певний час.

