Сезонность и внешний рынок: в НБУ объяснили, что влияет на курс доллара

В конце 2024 года на украинский валютный рынок сильно повлиял сезонный фактор, что повлекло за собой рост спроса на доллары. Этот фактор будет оставаться основополагающим и дальше, а кроме того, будут другие фундаментальные факторы.

С чем связан спрос на доллар

Заместитель главы НБУ Дмитрий Кошевой рассказал, что в конце ноября и декабре прошлого года спрос на валюту был обусловлен именно сезонностью. Этот аспект Нацбанк учел, когда разрабатывал план действий на валютном рынке и увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы смягчить влияние сезонного фактора.

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Дмитрий Кошевой Заместитель главы НБУ В дальнейшем, я думаю, что сезонный фактор будет оставаться достаточно важным, но так же важны будут и другие факторы, более фундаментального характера, которые влияют на ситуацию со спросом и предложением валюты.

Николайчук также отметил, что НБУ продолжит сдерживать резкие колебания курса гривны. Колебания курса в последние три месяца не были столь значительными, особенно по сравнению с периодом 2016-2021 годов, между двумя российскими вторжениями.

Отклонение обменного курса от отметки 36,6 за последние три месяца не является критическим и не влияет на нашу позицию по стабильности курса и привлекательности гривневых активов,

– добавляет Николайчук.

Что будет с долларом в 2024 году

Ожидается, что в 2024 году доллар сохранит повышенные уровни с потенциалом достижения новых максимумов. Как сообщал в эфире телемарафона глава НБУ Андрей Пышный, курс в 2024 году будет колебаться в зависимости от влияния внешних факторов, в частности, изменений внутри рынка.

По словам Пышного, регулятор и дальше ставит цель удерживать курсовую стабильность и популяризировать гривну.

В 2023 году Нацбанк перешел от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Еще в 2022 году, после начала полномасштабной войны, регулятор вынужден был ввести фиксированный курс: сначала он составлял 20,2 гривны, а впоследствии 36,6 гривны. Таким образом, это спровоцировало образование множественности курса.