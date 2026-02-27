В приложении Monobank массовый сбой: какие сложности возникли у пользователей
- В работе приложения Monobank произошел сбой, который повлиял на переводы, выплаты и "кредиты до завтра".
- Работники Monobank подтвердили, что работают над устранением технических сложностей.
В работе приложения Monobank вечером 27 февраля произошел сбой. Работники банка уже работают над устранением неисправностей.
Об этом говорится в сообщении в приложении Monobank.
Что известно о сбое в работе Monobank?
О проблемах в работе приложения начали сообщали после 20:00 по киевскому времени. Пользователи жаловались на трудности с переводами с карты на карту, с выплатами из банков и предоставлением "кредитов до завтра".
Также выдавало сообщение с текстом: "Ошибка мобильного приложения".
У Monobank были проблемы с переводами с карты на карту и с выплатами из банков / Скриншот из приложения банка
Позже работники Monobank подтвердили, что уже чинят технические сложности, которые возникли у пользователей.
Сейчас глючат переводы с карты на карту, выплаты из банок и "кредит до завтра". Чиним, очень скоро все заработает. Извините за неудобства,
– говорилось в сообщении.
Monobank уже чинит неисправности, которые возникли у пользователей / Скриншот из приложения банка
Что нового предлагали в Monobank за последнее время?
Соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил о повышении вознаграждения за приглашение друзей в банк. С 2017 года эта награда составляла 50 гривен за каждого приглашенного друга, а теперь будет – 100 гривен.
А в начале февраля в Monobank запустили новую услугу инвестирования валюты, которая позволяет получать доход 3,7% в долларах и 2,8% в евро. Услуга функционирует путем вложения средств в валютную "Банка".