27 февраля, 20:11
Обновлено - 20:50, 27 февраля

В приложении Monobank массовый сбой: какие сложности возникли у пользователей

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В работе приложения Monobank произошел сбой, который повлиял на переводы, выплаты и "кредиты до завтра".
  • Работники Monobank подтвердили, что работают над устранением технических сложностей.

В работе приложения Monobank вечером 27 февраля произошел сбой. Работники банка уже работают над устранением неисправностей.

Об этом говорится в сообщении в приложении Monobank.

Смотрите также Больше никакой комиссии для IBAN в Monobank: Гороховский объявил об изменениях

Что известно о сбое в работе Monobank?

О проблемах в работе приложения начали сообщали после 20:00 по киевскому времени. Пользователи жаловались на трудности с переводами с карты на карту, с выплатами из банков и предоставлением "кредитов до завтра".

Также выдавало сообщение с текстом: "Ошибка мобильного приложения".


У Monobank были проблемы с переводами с карты на карту и с выплатами из банков / Скриншот из приложения банка

Позже работники Monobank подтвердили, что уже чинят технические сложности, которые возникли у пользователей.

Сейчас глючат переводы с карты на карту, выплаты из банок и "кредит до завтра". Чиним, очень скоро все заработает. Извините за неудобства, 
– говорилось в сообщении.


Monobank уже чинит неисправности, которые возникли у пользователей / Скриншот из приложения банка

Что нового предлагали в Monobank за последнее время?

  • Соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил о повышении вознаграждения за приглашение друзей в банк. С 2017 года эта награда составляла 50 гривен за каждого приглашенного друга, а теперь будет – 100 гривен.

  • А в начале февраля в Monobank запустили новую услугу инвестирования валюты, которая позволяет получать доход 3,7% в долларах и 2,8% в евро. Услуга функционирует путем вложения средств в валютную "Банка".