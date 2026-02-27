В приложении Monobank массовый сбой: какие сложности возникли у пользователей

В работе приложения Monobank вечером 27 февраля произошел сбой. Работники банка уже работают над устранением неисправностей.

Об этом говорится в сообщении в приложении Monobank.

Что известно о сбое в работе Monobank?

О проблемах в работе приложения начали сообщали после 20:00 по киевскому времени. Пользователи жаловались на трудности с переводами с карты на карту, с выплатами из банков и предоставлением "кредитов до завтра".

У Monobank были проблемы с переводами с карты на карту и с выплатами из банков / Скриншот из приложения банка

Позже работники Monobank подтвердили, что уже чинят технические сложности, которые возникли у пользователей.

Сейчас глючат переводы с карты на карту, выплаты из банок и "кредит до завтра". Чиним, очень скоро все заработает. Извините за неудобства,

Monobank уже чинит неисправности, которые возникли у пользователей / Скриншот из приложения банка

Что нового предлагали в Monobank за последнее время?