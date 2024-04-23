Российский "Газпром" приостановил работу десятков газовых скважин из-за наводнения, распространившегося уже на несколько областей. В частности, филиал в Оренбургской области вынужденно закрыл более 20 скважин.

Рекордные затопления

Скважины находятся в пойме реки Урал, поэтому их закрытие стало вынужденной мерой защиты от затопления.

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Ежегодно на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 миллиардов кубометров газа и 300 тысяч тонн нефти и газового конденсата.

Затоплены урановые шахты

этот регион Урала в России и север Казахстана обычно сталкиваются с наводнениями в этот период года, но текущий год отличился самыми серьезными наводнениями в истории. Власти Кургана сообщили, что уровень реки Тобол превысил предыдущие максимальные показатели, зафиксированные в 1994 году.

На днях наводнение добралось до урановых шахт в Курганской области. Экологи в России предупреждают о возможной радиационной угрозе, паводковые воды затопили старые урановые скважины на месторождении "Добровольное".

Это месторождение эксплуатирует компания "Далур", которая входит в состав корпорации "Росатом". По информации экологов, из-за наводнения в реку Тобол была смыта радиоактивная грязь, в том числе растворимые соли урана, которые накапливались в старых скважинах в течение лет.

Затопление скважин вызвало утечку урановых солей в Тобол. Это может привести к увеличению уровня урана в реке и, как следствие, к повышению рисков заболеваний, связанных с радиационным облучением.

! В Министерстве энергетики Украины сообщили, что корпорация "Росатом" на протяжении многих лет игнорировала предостережения российских экологических активистов, которые предупреждали о рисках подобных радиационных утечек. По словам представителей министерства, компания отклоняла беспокойство активистов, называя их "радиофобией" и утверждала, что такая позиция препятствует "добыче стратегических ресурсов и развитию региона".