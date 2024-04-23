Через повінь в Росії зупинили роботу десятки газових свердловин

Російський "Газпром" призупинив роботу десятків газових свердловин через повінь, що поширилася вже на декілька областей. Зокрема, філіал в Оренбурзькій області вимушено закрив понад 20 свердловин.

Рекордні затоплення

Свердловини знаходяться у заплаві річки Урал, тож їх закриття стало вимушеним заходом захисту від затоплення.

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Щороку на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувається 10 мільярдів кубометрів газу та 300 тисяч тонн нафти й газового конденсату.

! Цей регіон Уралу в Росії та північ Казахстану зазвичай стикаються з повенями у цей період року, але поточний рік відзначився найсерйознішими повенями в історії. Влада Кургана повідомила, що рівень річки Тобол перевищив попередні максимальні показники, зафіксовані в 1994 році.

Затоплені уранові шахти

Днями повінь дісталася до уранових шахт у Курганській області. Екологи в Росії попереджають про можливу радіаційну загрозу, паводкові води затопили старі уранові свердловини на родовищі "Добровільне".

Це родовище експлуатує компанія "Далур", яка входить до складу корпорації "Росатом". За інформацією екологів, через повінь у річку Тобол було змито радіоактивний бруд, у тому числі розчинні солі урану, які накопичувалися в старих свердловинах протягом років.

Затоплення свердловин спричинило витік уранових солей у Тобол. Це може призвести до збільшення рівня урану в річці і, як наслідок, до підвищення ризиків захворювань, пов'язаних з радіаційним опроміненням.

! У Міністерстві енергетики України повідомили, що корпорація "Росатом" протягом багатьох років ігнорувала застереження російських екологічних активістів, які попереджали про ризики подібних радіаційних витоків. За словами представників міністерства, компанія відхиляла занепокоєння активістів, називаючи їх "радіофобією" і стверджувала, що така позиція перешкоджає "видобутку стратегічних ресурсів та розвитку регіону".