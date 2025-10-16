В шестой раз за две недели: Россия ударила дронами и ракетами по газовым объектам

В ночь на 16 октября Россия в шестой раз с начала октября атаковала газовую инфраструктуру Украины. Пострадали исключительно гражданские объекты.

Как враг атаковал газовые объекты? Враг совершил масштабную комбинированную атаку на объекты "Нафтогаз Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго. По объектам газовой отрасли враг выпустил десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных беспилотников,

– отметили в ведомстве.