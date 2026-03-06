Государство оплатит обучение ветеранам: как получить специальный ваучер

Возвращение к гражданской жизни часто сопровождается новыми вызовами, в том числе и в профессиональной сфере. Именно поэтому для ветеранов в Украине действуют грантовые инициативы в открытии собственного дела, а также специальные программы обучения.

Как ветеранам помогают в обучении?

Ваучеры помогают получить новые навыки, овладеть другой профессией и увереннее вернуться на рынок труда. Детали рассказали в Государственной службе занятости.

Начальница управления реализации ветеранской политики и профориентации Алена Скорзова рассказала для Liga.net, что ГСЗУ предлагает украинцам ваучер на обучение стоимостью до 33 280 гривен – для получения новой специальности по 156 профессиям и специальностям.

Для получения услуги нужно заполнить форму онлайн, которую обработают в течение 3 рабочих дней. Кроме того, граждане могут обратиться в ближайший центр занятости для личной консультации или в контакт-центр по телефону 1518.

Какие есть требования к ветеранам?

Получить специальный ваучер могут ветераны и ветеранки (демобилизованные), которые соответствуют следующим требованиям:

имеют документ участника боевых действий (УБД);

(УБД); имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование;

не достигли пенсионного возраста (установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

(установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"); не зарегистрированы в центре занятости как безработный ;

; не проходили в течение последних 3 лет переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;

не получали ваучер ранее.

Обратите внимание! Если стоимость обучения превышает предельную сумму – разницу нужно оплатить самостоятельно. Если лицо получило ваучер, однако не использовала его, возвращать средства она не должна.

К слову, на помощь также могут претендовать уволенные с военной службы, если они имеют выслугу не менее 10 лет, не достигли пенсионного возраста или права на пенсию и имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование.

Какие еще есть возможности для ветеранов?

Напомним, в 2026 году государство продлило грантовую программу для украинских предпринимателей, которая помогает запустить или развить собственное дело. Более того, размеры финансирования увеличили.

В частности, для ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны и одного из супругов действуют специальные условия:

до 250 тысяч гривен можно получить в случае создания 1 рабочего места;

до 500 тысяч гривен – 2 рабочих мест;

до 1 миллиона гривен – в случае создания 4 рабочих мест, опыта работы в 12 месяцев и софинансирования 30% стоимости проекта.

Деньги можно использовать на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату маркетинг, рекламу и тому подобное.

Заявление и бизнес-план нужно подать через портал Дия, а затем – пройти собеседование в региональном центре занятости.