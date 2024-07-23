Великобритания может вывести свои биткоин-резервы на рынок

Великобритания может продать биткойны на сумму 4 миллиарда долларов для финансирования экономических реформ. Планируется распродать более 61 тысячи биткойнов, хранящихся на правительственных кошельках.

Почему Великобритания хочет продать биткойны

Глава британского казначейства Рэйчел Ривз заявила, что получила одну из худших финансовых ситуаций со времен Второй мировой войны.

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Поэтому, финансирование экономических планов требует значительных средств, которые можно получить из резервов биткойнов.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.

По данным BitcoinTreasuries.net, правительства владеют около 31 миллиардом долларов в биткойнах, значительная часть из которых принадлежит Великобритании.

Биткойн все еще не является валютой, не является признанным классом активов и вряд ли станет частью резервов Банка Англии. Задача министра финансов или Казначейства не состоит в том, чтобы делать ставки на будущую стоимость конфискованных активов,

– пишет Bloomberg.

Недавно Германия также продала биткоины на 3,5 миллиарда долларов, что привело к падению цен на криптовалюту.