Велика Британія може продати біткойни на суму 4 мільярди доларів для фінансування економічних реформ. Планується розпродати понад 61 тисячу біткойнів, що зберігаються на урядових гаманцях.

Чому Велика Британія хоче продати біткойни

Глава британського казначейства Рейчел Рівз заявила, що отримала одну з найгірших фінансових ситуацій з часів Другої світової війни.

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Відтак, фінансування економічних планів вимагає значних коштів, які можна отримати з резервів біткойнів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

За даними BitcoinTreasuries.net, уряди володіють близько 31 мільярдом доларів у біткойнах, значна частина з яких належить Великій Британії.

Біткойн все ще не є валютою, не є визнаним класом активів і навряд чи стане частиною резервів Банку Англії. Завдання міністра фінансів або Казначейства не полягає в тому, щоб робити ставки на майбутню вартість конфіскованих активів,

– пише Bloomberg.

Нещодавно Німеччина також продала біткоїни на 3,5 мільярда доларів, що призвело до падіння цін на криптовалюту.