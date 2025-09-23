Венгрия не откажется от российских энергоносителей Петер Сийярто. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны.

Что известно о позиции Венгрии по нефти из России?

И это даже несмотря на требования Белого дома к союзникам по НАТО прекратить покупку российской нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российской нефти или газа,

– сказал Сийярто.

Он также добавил, что "понимает" подход Трампа. Об этом министр рассказал интервью на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Для нас энергоснабжение – это исключительно физический вопрос. Можно мечтать о покупке нефти и газа где-то еще... но покупать мы можем только там, где есть инфраструктура,

– объяснил венгерский министр.

Согласно его словам, если посмотреть на физическую инфраструктуру, то очевидно, что без российских поставок невозможно гарантировать безопасное снабжение для страны.

Напомним! Заявление Сийярто прозвучало после того, как Трамп сделал новые санкции против России зависимыми от отключения НАТО от российских энергопоставок.

Государственная венгерская компания MOL Group ежегодно импортирует около 5 миллионов тонн нефти через нефтепровод "Дружба", поставляя сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии. Именно эти две страны больше всего сопротивляются призывам прекратить импорт энергоносителей из России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из ближайших идеологических союзников Трампа в Европе и регулярно его восхваляет. Орбан также резко критиковал Украину, одновременно поддерживая хорошие отношения с Кремлем,

– говорится в материале.

Важно! Европейские лидеры настаивают, чтобы Венгрия и Словакия прекратили покупку российской нефти, но призывы остаются проигнорированными.

Что планирует делать с ситуацией Евросоюз?

Европейский Союз рассматривает различные торговые меры, которые направлены на прекращение импорта нефти из России через трубопровод "Дружба". Об этом пишет Bloomberg.

Им до сих пор активно пользуются две страны, а именно – Венгрия и Словакия. В то же время почти все государства, которые являются членами ЕС, прекратили импорт трубопроводами и морем.

Заметьте! Государства обязались постепенно отказаться от всего российского газа, нефти и т.д. до конца 2027 года.

Что еще известно о ситуации с российской нефтью?