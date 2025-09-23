Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв Петер Сіярто. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни.

Що відомо про позицію Угорщини щодо нафти з Росії?

І це навіть попри вимоги Білого дому до союзників по НАТО припинити купівлю російської нафти, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Ми не можемо забезпечити безпечні поставки для нашої країни без російської нафти чи газу,

– сказав Сіярто.

Він також додав, що "розуміє" підхід Трампа. Про це міністр розповів інтерв'ю на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Для нас енергопостачання – це виключно фізичне питання. Можна мріяти про купівлю нафти й газу десь іще… але купувати ми можемо тільки там, де є інфраструктура,

– пояснив угорський міністр.

Згідно з його слів, якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських поставок неможливо гарантувати безпечне постачання для країни.

Нагадаємо! Заява Сіярто пролунала після того, як Трамп зробив нові санкції проти Росії залежними від відключення НАТО від російських енергопоставок.

Державна угорська компанія MOL Group щороку імпортує близько 5 мільйонів тонн нафти через нафтопровід "Дружба", постачаючи сиру нафту на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині. Саме ці дві країни найбільше опираються закликам припинити імпорт енергоносіїв з Росії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є одним із найближчих ідеологічних союзників Трампа в Європі й регулярно його вихваляє. Орбан також різко критикував Україну, водночас підтримуючи добрі стосунки з Кремлем,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! Європейські лідери наполягають, щоб Угорщина та Словаччина припинили купівлю російської нафти, але заклики залишаються проігнорованими.

Що планує робити з ситуацією Євросоюз?

Європейський Союз розглядає різні торговельні заходи, які спрямовані на припинення імпорту нафти з Росії через трубопровід "Дружба". Про це пише Bloomberg.

Ним досі активно користуються дві країни, а саме – Угорщина та Словаччина. Водночас майже всі держави, які є членами ЄС, припинили імпорт трубопроводами та морем.

Зауважте! Держави зобов'язалися поступово відмовитися від усього російських газу, нафти тощо до кінця 2027 року.

