Пенсионерам нужно открыть виртуальную карточку: какие документы понадобятся

В ПФУ посоветовали открывать виртуальные карточки на имя лица с оккупированных территорий, которое ожидает получения пенсии после видеоидентификации. Это поможет регулятору произвести выплаты после выполненной процедуры.

Для чего нужно виртуальная карта

Чтобы зарегистрировать такую карту, пенсионеру необходимо пройти видеоидентификацию, где сотрудник банка сфотографирует держателя карты с паспортом. Однако документы можно сфотографировать и отправить по ссылке, которое предоставит банк, самостоятельно.

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После регистрации карты в банке, данные о ней следует передать в ПФУ.

С этого счета обязательно нужно осуществлять транзакции, чтобы выплаты на нее поступали стабильно. Когда пенсионер сможет попасть на подконтрольную Украине территорию, ему выдадут физическую карточку в отделении банка, но при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Как зарегистрировать виртуальный счет в банке

Код для регистрации могут или сказать во время видеосвязи, или отправить через приложение банка в Telegram.

В службе поддержки Mono банка объяснили, что русский номер не подходит для регистрации. Нужно, чтобы у клиента был украинский или иностранный номер телефона для регистрации. По завершении регистрации приложение предложит варианты получения карты. Но не всем клиентам предоставляется возможность открыть первую карту именно виртуальную.,

– сообщила юрист Донбасс СОС Богдана Гончар.

Для регистрации понадобится один из вариантов документов:

паспорт гражданина Украины (старый образец) и ИНН;

ID карта и ИНН;

загранпаспорт гражданина Украины и ИНН;

постоянный вид на жительство и ИНН;

временное удостоверение на постоянное проживание при условии, что в графе "Дійсно до" указано "Бессрочно" и ИНН;

временное удостоверение гражданина Украины и ИНН;

военный билет и ИНН;

дипломатический паспорт и ИНН.

Если лицо отказалось от ИНН, ей нужно сфотографировать страницу документа, где указано на отказ.