Visa будет сотрудничать с Coinbase для криптовалютных платежей

Visa объединила усилия с Coinbase для запуска криптовалютных платежей через дебетовые карты. Благодаря этому партнерству клиенты с соответствующими дебетовыми картами смогут мгновенно покупать цифровые активы через криптовалютную платформу.

Можно ли будет покупать крипту с Visa

Это сотрудничество позволит пользователям Visa с соответствующими дебетовыми картами пополнять и снимать средства со своих счетов на платформе Coinbase, сообщает Cointelegraph.

Читайте также Рада утвердила новый закон по требованию МВФ: что изменится для Счетной палаты Украины

Как указано в сообщении Visa, миллионы пользователей Coinbase уже имеют дебетовые карты, привязаны к их счетам. Клиенты из США и ЕС будут получать средства мгновенно.

Также пользователи Coinbase смогут покупать криптовалюту через дебетовую карту Visa и выводить средства с биржи на банковский счет в режиме реального времени, в зависимости от банка и региона.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Visa уже давно сотрудничает с Coinbase, обслуживая ее криптовалютные карты, позволяющие пользователям тратить цифровые активы в сети поставщиков Visa.