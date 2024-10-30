Visa співпрацюватиме з Coinbase для криптовалютних платежів

Visa об'єднала зусилля з Coinbase для запуску криптовалютних платежів через дебетові картки. Завдяки цьому партнерству клієнти з відповідними дебетовими картками зможуть миттєво купувати цифрові активи через криптовалютну платформу.

Чи можна буде купувати крипту з Visa

Ця співпраця дозволить користувачам Visa з відповідними дебетовими картками поповнювати й знімати кошти зі своїх рахунків на платформі Coinbase, повідомляє Cointelegraph.

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Як зазначено в повідомленні Visa, мільйони користувачів Coinbase вже мають дебетові картки, прив'язані до їхніх рахунків. Клієнти з США та ЄС отримуватимуть кошти миттєво.

Також користувачі Coinbase зможуть купувати криптовалюту через дебетову картку Visa і виводити кошти з біржі на банківський рахунок у режимі реального часу, залежно від банку та регіону.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Visa вже давно співпрацює з Coinbase, обслуговуючи її криптовалютні картки, що дозволяють користувачам витрачати цифрові активи в мережі постачальників Visa.